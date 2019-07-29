【創意新勢力】電競崛起　各地搶商機

電子競技近年在各地興起，成為具經濟動力的新興產業，市場估計，2020年全球電競業收入達16.3億美元(約127億港元)。電競亦逐漸成為國際認可的運動，將於2022年杭州亞運會成為正式比賽項目。其認受性日漸提高，經濟活動亦日益頻繁，各地如何爭奪這個市場及商機？



●德國：外地參賽者免簽證逗留

德國電競總會主席Hans Jagnow表示，德國發展電競已有逾20年歷史，過半人口投入電子遊戲，單一比賽有超過1.5萬人觀看，更有約1萬人從事相關工作，其發展有很大的空間。現時德國政府更容許外地的電競選手，在毋須經過繁複的簽證手續下，可在境內逗留及進出90天。



●培訓相關心理學家

他續指，現時從事電競行業的，大部分為年輕人，甚至是未成年的青少年，故政府準備培訓相關的心理學家及營養師等照顧選手健康，以提高其作戰能力。



此外，協會於今年4月開始提供基礎的電競教練課程，並規定學員必須擁有急救資格及良好的公民紀錄，才可取得認可資格。另外，該國部分私立大學也提供電競管理的學位課程，希望全力推動電競業。



●以色列：選手享傳統運動員福利

以色列初創公司眾多，發展迅速。以色列電競總會主席Ido Brosh表示，當地的初創企業近年急速增長，數目近6,000間，僅次於美國硅谷，當中不少企業亦涉獵電競行業。



他更強調，今年內以色列政府便會承認電競為正式運動，屆時電競選手可享用傳統運動員的福利，包括精英運動員及活躍運動員計劃，增加選手的大假，以撥用部分時間準備比賽等。



●教育着手 提供課程

他形容，比賽為電競手的氧氣，沒有比賽，選手便會失去其焦點。所以長遠而言，協會正努力籌辦各類型比賽，包括明年暑假舉行的以色列國家比賽。而年齡只要16歲或以上，就有機會入選成為選手，所以他們正從教育着手，並積極與市政府商討提供電競相關的課程。



●南韓：建立完善制度保障權益

綜觀世界，南韓電競業發展可謂領先潮流，該國電競隊更連續5年在全球電競年度盛事之一的英雄聯盟全明星賽稱霸。



韓國職業電子競技協會(KeSPA)早於1999年成立，目的是保障電競選手的勞工權益，現時該會隸屬南韓文化體育觀光部，得到政府全力支持。南韓整體網絡發展發達，選手可以選擇到網吧練習，從而增加交流互動，讓民眾增添對電競的認知及氛圍。韓國職業電子競技協會秘書長金哲學表示，國家正在興建5至6個大型競技場地，並積極籌劃國際化比賽。



他又稱，長遠而言，電競選手需透過競賽賺錢的方式，才能得以持續其事業，故協會審視比賽主辦方的財務狀況，並盡可能建立完善制度，保障選手應有權益。



另外，協會亦發展註冊制度，選手在一年內參加認可的電競比賽並連續勝出兩次以上，以及完成培訓課程後，電競隊伍就需與選手至少簽訂一年合約，以保障選手利益。



●協助退役後作轉型

現時，大多數電競選手均由15歲開始正式練習，約2至3年後便有資格成為職業選手。但電競技選手與一般運動選手無異，最多到30歲左右，反應力等便會有所下降，便需退役，展開人生另一階段。故此，協會將規劃選手的長遠職業生涯，並協助其退役後能夠繼續從事相關工作並轉型，如成為教練、直播網主和遊戲分析員等。



●香港：舉辦文憑課程推進產業

電子競技成為世界新興潮流，香港亦不例外。除數碼港電競場地已正式啟用，可舉辦各類型比賽外，數碼港同時與本地學府合辦「電子競技科學文憑」，務求培育相關產業人才。近年積極拓展電競推廣業務的羚邦集團，其主席兼行政總裁趙小燕亦稱，電競商機處處，未來發展可謂蓄勢待發。



但她指，現時港人仍對電競存在誤解，家長大多認為子女只是沉迷電子遊戲，覺得「打機」缺乏意義，所以目前首要工作是推廣電競背後的精神及價值。她續指，電競其實如同美國職業籃球般，能夠培養團隊合作精神等，運動的定義也不能再局限於傳統類型運動。

有望成為知識產權



另外，她提及電競可如日本動畫，發展成為知識產權的一種，成為嶄新品牌，為其注入生命。她指出，電競選手本身是重要資產，有如KOL般，並可推出不同類型的周邊產品，以及舉辦簽名會等等，商機無可限量，未來更可面向大中華市場。



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