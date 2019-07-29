雷諾經典61年出廠敞篷版汽車　電動復刻版或量產

外媒報道，近年各大著名汽車大廠慣性將一些上世紀六十年代的經典汽車，推出電動復刻版，吸引新一代車迷的注意，是次的主角是雷諾(Renault)的敞篷沙灘車4L Plein Air，加入電力驅動，變身成為e-Plein Air。



雷諾4L誕生於1961年，算是一款相當法式的汽車，簡潔的線條配合有些萌萌噠的設計語言，再適合不過法國人骨子裏的那種浪漫氣息，使到雷諾4L輕易成為當年在法國風靡一時的車款。在1992年正式停產之前，雷諾4L賣出整整800萬輛，算得上是雷諾最經典的車款之一。不少六十年代荷里活電影中也曾量相。



此次復刻之後，雷諾給這輛小汽車加入了雷諾Twizy 80同款動力系統，匹配6.1kWh電池組，可想而知它的動力輸出並不能算澎湃，e-Plein Air最終只能提供62英里的續航以及最高每小時60英里的速度，但足夠你在沙灘上享受一番了。



雷諾目前並沒有確定會量產e-Plein Air，但如果人氣夠高的話，雷諾也不排除把e-Plein Air搬上量產生產線進行售賣。



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