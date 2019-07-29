日研究指特朗普倘啟動第四輪對華關稅　美國消費者或吃苦果

日本內閣府日前發表《世界經濟的潮流》報告書，分析中美貿易摩擦的影響。該報告指出，在美國的額外關稅品類中，來自中國的進口產品所佔的比例，截至已啟動的第三輪達到兩成，若然加上正在討論的第四輪，將達到四成。



分析認為，利用來自中國以外國家和地區的進口加以代替的難度增加，同時手機等貼近生活的品類亦將增加，美國消費者的負擔將加重。



特朗普政府一直主張額外關稅的負擔由中國方面承擔，但報告書亦指出美方的負擔加大。此前對美國消費者物價整體的影響微乎其微，但觀乎家電和傢具等產品，剔除關稅之後的進口產品物價仍高居不下，中國方面在被徵收額外關稅之後沒有下調價格。對於美國國內的企業和消費者來説，負擔增加的風險正在提高。



報告亦指，中美兩國佔世界整體國內生產總值(GDP)的四成。兩國的摩擦愈長期持續，引致企業投資減退等的可能性愈會加強。



中美在6月底的首腦會談中就重啟貿易磋商達成協定，美方表明目前暫不實施額外關稅第4輪。

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