財經法情：南方能源主要股東告招銀斬倉不當

南方能源控股(01573)主要股東Lavender Row Ltd.(由公司主席徐波家族所持)入稟香港高等法院，控告招銀國際財務及招銀國際證券，指招銀在7月8日及9日不當地出售其部分南方能源押股及要求其加速還款，Lavender現向招銀索償。



入稟狀指，Lavender於2017年簽立貸款協議，向招銀借取2,581萬美元(約2.01億港元)，還款期3年。Lavender並把1.436億股南方能源(約20%南方能源股權)質押予招銀。



本年3月初，招銀要求Lavender在3月22日前繳付第二期還款及預繳第三期還款的利息，否則會出售押股。



Lavender稱已於上述3月22日前繳付上述第二期還款及第三期利息，且增加抵押品，惟招銀仍於本月8日及9日將押股中的16萬股(約0.0223%南方能源股權)出售，並要求Lavender加速還款。Lavender指招銀此舉有違雙方之前的貸款等協議。



傳訊令編號：HCA1358/2019

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