跟拍飆車　大疆準備開售無人機新品！

外媒報道，深圳大疆創新正在準備推出以第一人稱FPV為賣點的無人飛機，並且註冊了DJI FPV Air Unit、DJI FPV遠程控制器、DJI FPV Goggles三個名稱。這意味着，大疆可能正在開闢一種全新的無人機玩法。



其中DJI FPV Air Unit作為本體聽起來更像給競技、跟隨賽車拍攝而準備的機型，具備更快的機動性和移動速度，也意味着通過空中跟隨的方式，對GoPro這樣的運動相機進行打擊。而目前大疆在市場上並沒有推出過以娛樂、競速為目的的飛行器，民間改裝倒是不少。



事實上，以FPV第一人稱視覺的飛行和拍攝形式正在悄然火爆，飛行愛好者們正在嘗試以第一人稱飛行的視覺錄製更多有趣、高清的視頻進行傳播。但不可否認FPV第一人稱視覺移動速度快，更難控制，甚至來不及鎖定GPS和自動懸停輔助，在投放到市場之前，大疆可能還有許多安全性測試需要準備。



報道指，大疆這款新無人機，除了適合賽車等高速運動相關人士使用外，就連警方都有興趣利用作打擊非法賽車上使用呢。



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