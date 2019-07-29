2019最重要一周展開！道指期貨變動不大
2019年07月29日 18:22
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外國傳媒報道，本周或許是2019年金融市場最重要的一周！除了中美周二(7月30日)起恢復貿易談判外，更有以下一連串事宜。目前道指期貨變動不大，升6點；港股夜期報28,139點，升4點，高水33點。
【7月30日星期二】
中美展開一連兩日貿易談判
11：00日本央行公布議息結果
20：30美國公布6月個人支出及收入；聯儲局重視的核心PCE物價指數
22：00美國公布7月消費者信心指數及房屋銷售
美股收市後，蘋果公司公布業績(香港時間周三凌晨4時後)
【7月31日星期三】
09：00中國公布7月官方製造業採購經理指數(PMI)
17：00歐元區公布第2季經濟增長
20：15美國公布俗稱「小非農」的ADP私企就業職位
22：30美國公布每周原油庫存
【8月1日星期四】
02：00美國聯儲局公布議息結果
05：00巴西央行公布議息結果
08：00南韓公布7月出口。它素有「全球經濟晴雨表」之稱
09：45中國公布7月財新製造業PMI
19：00英國央行公布議息結果
20：30美國公布每周新申領失業救濟人數
22：00美國公布7月ISM製造業PMI
【8月2日星期五】
20：30美國公布6月貿易帳、7月非農就業
22：00美國公布6月工廠訂單、耐用品訂單、7月消費者信心指數終值