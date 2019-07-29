2019最重要一周展開！道指期貨變動不大

外國傳媒報道，本周或許是2019年金融市場最重要的一周！除了中美周二(7月30日)起恢復貿易談判外，更有以下一連串事宜。目前道指期貨變動不大，升6點；港股夜期報28,139點，升4點，高水33點。



【7月30日星期二】

中美展開一連兩日貿易談判

11：00日本央行公布議息結果

20：30美國公布6月個人支出及收入；聯儲局重視的核心PCE物價指數

22：00美國公布7月消費者信心指數及房屋銷售

美股收市後，蘋果公司公布業績(香港時間周三凌晨4時後)



【7月31日星期三】

09：00中國公布7月官方製造業採購經理指數(PMI)

17：00歐元區公布第2季經濟增長

20：15美國公布俗稱「小非農」的ADP私企就業職位

22：30美國公布每周原油庫存



【8月1日星期四】

02：00美國聯儲局公布議息結果

05：00巴西央行公布議息結果

08：00南韓公布7月出口。它素有「全球經濟晴雨表」之稱

09：45中國公布7月財新製造業PMI

19：00英國央行公布議息結果

20：30美國公布每周新申領失業救濟人數

22：00美國公布7月ISM製造業PMI



【8月2日星期五】

20：30美國公布6月貿易帳、7月非農就業

22：00美國公布6月工廠訂單、耐用品訂單、7月消費者信心指數終值