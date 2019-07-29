【深度解構】美國減息有反效果？下次金融危機更大鑊！

美國上周公布第二季國內生產總值(GDP)數據，期內按年增長放緩至2.1%，惟仍好過市場預期。在經濟未有明顯轉差、失業率處於低位、通脹回升的情況下，美國聯儲局將於香港時間周四(8月1日)凌晨公布議息結果。由於早前包括主席鮑威爾在內，多位聯儲局官員言論偏「鴿派」，外界預期減息已成定局。



不過，有專家對此次減息的必要性存疑。瑞穗美國(Mizuho Americas)首席經濟學家Steve Ricchiuto認為，目前利率已經很低，減息只會令下次經濟衰退變得更加棘手。



利率期貨市場顯示，市場對於今次會議減息已無懸念，預期有82%機會減息0.25厘；而預期大手減息0.5厘的機會率則為18%。



●過猶不及恐惹反效果

Ricchiuto表示，若聯儲局決定在目前低利率的情況下減息，將會是一個重大錯誤(a big mistake)。他說，低通脹率不再是聯儲局須要擔心的問題。問題是信貸質量和美國金融機構的健康狀況。



Ricchiuto又舉例指，過去三次經濟衰退均源於聯儲局寬鬆貨幣政策，無意中造成的信貸泡沫。他認為，減息將鼓勵借貸，加深下一次經濟衰退，令復甦期變長、增加社會成本。



事實上，在聯儲局內亦有聲音認為減息應該審慎，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，自6月中以來的經濟數據正面，採取預防性質的減息行動可能具有風險，因此舉或推高資產價格及增加金融穩定疑慮。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德亦表示，不認為當前形勢真的需要大手減息，惟他表示聯儲局可先減息0.25厘。



●去年真的「加錯息」？

有分析指出，若聯儲局減息0.25厘，可簡單地被視為抵銷去年12月，在股市下跌、貿易戰、額外關稅及全球經濟放慢疑慮下照樣加息0.25厘的行動。反之，大手減息半厘可能暗示更嚴重的問題，例如憂慮出現更為根本性的經濟放緩。



然而，按照傳統，聯儲局通常只會在經濟及就業市場疲弱、通脹不達標時才會減息。惟美國近期的經濟表現未顯著轉差。除6月份零售銷售和製造業指數均好過預期外，當地6月份非農業職位增長，由前一個月的7.2萬個反彈至22.4萬個，超過所有經濟師的預測，失業率則為3.7%，繼續處於歷史低位。



更重要的是，美國6月份扣除食品和能源的核心消費物價指數(CPI)按月升0.3%，為去年1月以來最大升幅，按年則升2.1%，分別高於預期的0.2%和2%。(見附圖)



這些「傳統指標」均反映出，美國目前仍未有減息必要。但美國總統特朗普卻一直以來指責聯儲局此前是「加錯息」，甚至多次用言語向聯儲局鮑威爾施壓，稱對其表現不滿，暗示要辭退他。



●減息作用有限

特朗普一向是堅定不移的「減息派」。他曾口出狂言，稱若聯儲局沒有加息及「收水」，股市(道指)早已再升10,000點、美國GDP亦會額外漲1.5%！不過，他的言論明顯是誇大了利率變動對股市的影響，並且有將貿易戰希帶來的負面經濟影響推卸至聯儲局之嫌。



聯儲局理論上應是獨立決策的機構，但特朗普的言論或多或少會對聯儲局官員造成壓力。特朗普的支持者們和一些對經濟概念不甚了解的民眾，也有可能會因此被誤導。



有華爾街大行更公然與特朗普唱反調！高盛的美國股票分析師David Kostin在本月初時就曾警告，美聯儲減息對股市不會有太大影響。



Kostin估計，大部分股票的升幅已經完成，亦不預期會有更多利好消息推動股市向上。他維持在年底前，標準普爾500指數3,000點的目標，意味股市已經見頂。他又指出，若中美達成貿易協議，那可能會刺激股市。但他補充，不預期兩國能在短期內達成協議。



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