美股大淡友：市場恐慌快將大爆發！

外國傳媒報道，美國著名分析員、2017年已看淡美股的Northman Trader創辦人Sven Henrich最新警告，恐慌快將大爆發！



他指出，若根據俗稱「恐慌指數」的VIX指數走勢，目前正蓄勢向上大爆發，即市場快將陷入恐慌之中。他說：「在圖表上，VIX指數出現了多個收縮三角形訊號，正醞釀爆邊。」



因此，只要儲到的能量愈多(即收縮三角形愈多)，向上突然爆升的威力就愈大。由於VIX指數向上反映市場恐慌，即預示美股將會出現大調整。在他而言，現時VIX指數已儲夠力量，接下來就是爆發的誘因，估計將與聯儲局有關。(當局將於香港時間周四(8月1日)凌晨2時公布議息結果)



他亦警告，目前市場很自滿，例如縱使多家科技巨企陷入反壟斷調查，納指竟然能再創新高，反映股市愈來愈趨向突然調整。



在圖表上，他指出，VIX指數於2018年1月留下一個裂口，介乎24至25，即較目前12水平倍升，認為填補裂口只是時間問題。由於VIX指數平均值為20，24至25反映市場已屆恐慌水平。



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