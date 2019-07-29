IMF總裁一職接受提名　分析指繼任人要準備「打仗」

外國傳媒報道，由於國際貨幣基金組織(IMF)前總裁拉加德將接任歐央行行長，由周一(29日)起，總裁一職將在全球揀選，惟按照慣例，將由歐盟人員接任。



Kleinwort Hambros首席投資官Mouhammed Choukeir表示，根據歷史，該職位的遴選過程「非常政治」，以目前形勢來看，繼任人要有「打仗」的準備，就是貿易戰及貨幣戰。這些風險都需要解決。另外，怎處理虛擬貨幣亦是重點。



回看2011年，拉加德上任後首要解決兩大問題：重建IMF形像及歐債危機。結果8年過去，當時的危機也過去了。



目前5大熱門繼任人為：荷蘭前財長、歐元集團主席主席戴松布倫(Jeroen Dijsselbloem)；葡萄牙財長Mario Centeno；西班牙財長Nadia Calvino；芬蘭央行行長Olli Rehn；現任世界銀行行政總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)。



IMF成員國的提名期直至9月6日；遴選結果於10月4日公布。



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