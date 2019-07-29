新盤UPDATES：御半山II期加推50伙　愛海頌部署開售

樓市前景未明，惟一手市場仍錄大額成交，個別更創項目新高，另外亦有多個大型新盤部署下月登場。



●PARK YOHO Napoli 複式戶近4000萬沽創新高

新鴻基地產（00016）旗下元朗PARK YOHO Napoli 以招標形式沽出28座地下及高層地下複式A單位，實用面積1,808方呎，花園面積1,225方呎，成交價3,979.4萬元，創項目新高，呎價22,010元。同系西南九龍匯璽亦沽出海鑽匯6樓A室，成交價3,753.05萬元，實用呎價23,025元。



●KADOORIA標準戶8488萬沽

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA售出嘉道理道113號1樓，成交價8,488萬元，以實用面積1,945方呎計算，呎價43,640元。



●新盤部署：青衣明翹匯最快8月底開售

佳明集團(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，旗下青衣細山路住宅發展命名為明翹匯，項目為區內15年來首個私人住宅新盤，合共提供776伙，該盤售樓廠及示範單位等前期工作已準備得八八九九，預計8月底可獲預售文件，屆時隨即推出市場。



她續稱，項目售價將會參考荃灣新盤，以及同區20年及40年樓齡的屋苑，該類區內單位呎價約1.6萬至1.9萬港元。



該盤戶型方面，她指出，標準一房及兩房戶共佔七成，一房面積299至313方呎，兩房面積410至438方呎，標準三房戶面積566至807方呎，四房則為808方呎。



項目亦設有大單位，她表示，頂層複式戶面積1,829至2,728方呎，另設有連平台或花園特色戶，面積278至808方呎。



問及近月社會環境不穩，她表示，有留意近期市況，但認為青衣區內過去多年已累積一定購買力，加上近月其他新盤的銷情亦理想，更出現大手投資客入市，而且低息環境料將維持，預計只要項目開價合理，市場會有需求，料不會受到太大影響。



對於後市走勢，她認為，市況不穩只屬短暫性，不少中小型樓盤依然以貼市價賣樓，預計下半年樓價平穩，不會大升大落。而該集團亦會維持宗旨，即不會囤貨，會以貨如轉輪的方法幫小市民上車。



●新盤部署：愛海頌或下月推售 兩房戶佔75%

長實集團(01113)助理首席經理(營業)何家欣表示，長沙灣愛海頌正等待預售樓花同意書，有機會下月將出。該項目提供876伙，戶型包括兩房及三房戶，當中約75%為兩房戶，實用面積由474方呎起，而大部分三房戶面積約750方呎，設有套房及儲物房，樓盤示範單位位於紅磡置富都會。



另外，香港置業行政總裁李志成指出，下半年多個新盤推出將吸納市場購買力，預計全年一手私樓註冊量達2.2萬宗，按年升近40%，創15年來新高。



●御半山II期加推50伙 周六賣10伙

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山 II 期上載全新5號價單，提供50伙，扣除最高22%優惠，售價由逾538.81萬至738.09萬元，呎價介乎14,254至19,312元。該盤亦上載銷售安排，於8月3日(本周六)發售10伙。



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