要錢唔要貨！花都業主賣自住樓轉租　海欣花園連錄劈價

社會衝突不斷，市民對後市不再樂觀，各區乍現「要錢唔要貨」減價離場個案。





●花都業主高位沽貨轉租

粉嶺花都廣場有業主看淡後市，以550萬元沽貨，並轉租其他單位。美聯葉劍威表示，該單位為2座高層A室，實用面積392方呎，屬兩房間隔。原本叫價560萬元，放盤4日即獲買家還價，業主有感樓價已屆高位，最後願意減價售出，呎價14,031元。上址2000年購入價為148萬元，現帳面獲利402萬元，升值約2.7倍。





●將軍澳廣場低市價沽

將軍澳廣場同樣有單位減價後沽出，該行林志堅亦稱，物業3A座低層H室，實用面積476方呎，業主見社會運動不斷，為免承受樓市逆轉風險，故決定以785萬元低市價放盤，即吸引買家注意，最後以776.8萬元售出，呎價16,319元。





●海欣花園連錄劈價成交

事實上，近期減價個案席捲各區，青衣有新盤快將登場，區內海欣花園仍連錄劈價買賣。中原蔡偉明表示，該盤3座高層A室，實用面積544方呎，以兩房間隔，最初叫價850萬元，降價60萬元或約7.1%後，以790萬元成交，呎價14,522元。他續稱，同屋苑6座低層H室兩房戶，實用面積502方呎，減價4.8%至713.8萬元售出，呎價14,219元。





●元朗業主趁早離場

中原陳彥榮表示，元朗YOHO MIDTOWN第1座低層A室，實用面積443方呎，兩房間隔，月前放盤最初開價約800萬港元，上周六(27日)社會活動發生前，以748萬元成交，呎價16,885元。



據了解，原業主2014年11月以480萬元入市，現轉售帳面獲利約268萬元，升幅約55.8%。





●曼克頓山削價150萬元

香港置業余栢亦稱，荔枝角曼克頓山6座中層D室，早在去年8月以1,250萬元放售，最後累減150萬元，獲買家以1,100萬元購入，以實用面積538方呎計，呎價20,446元。單位2007年購入價約428萬元，至今升值約1.6倍。





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