壹傳媒捱沽曾暴瀉8%　證券界呼籲別沾手

黎智英旗下壹傳媒早前公布網上內容收費計劃後，股價於7月起持續受壓。至周一(29日)更曾急瀉近8%，低見0.245港元，收市依然下挫逾半成，報0.25元，創逾一個半月以來的收市新低。若以7月初收市高位計，股價迄今已累積大跌23%，而較歷史高位更是累瀉逾九成。



信誠證券聯席董事張智威指出，壹傳媒股價已幾乎重返公布收費計劃前的水平，反映投資者對其前景已無太大憧憬。由於估計該公司難以倚靠現有業務如紙媒取得盈利，市場反而擔心其會一如以往繼續出現虧損，難以止血求存。



香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，壹傳媒股價長期低迷，即使早前曾偶爾回穩，但亦只是輕微反彈，成交量亦一直不多，買入後難以有好價轉手，呼籲投資者不要沾手該公司股票。



事實上，壹傳媒近年業績每況愈下。根據壹傳媒6月時發布的全年業績公告，截至今年3月底止年度錄得虧損約3.38億港元，4年累蝕逾15億元，而過去9年來累計虧損更逾23億元。值得關注的是，期內公司可使用之銀行融資合計為3.871億元，其中已動用3.731億元，意味可動用的融資已所剩無幾。



當時業績公告亦披露，截至今年3月底止年度公司的主要業務都錄得倒退，其中管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損更按年大增3.74倍至2.11億元，印刷業務則錄得虧損1.305億元。

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