夜市UPDATES︰觀望聯儲議息及貿易談判　美股悶局

市場觀望聯儲局議息，以及美國貿易代表團赴華談判，好淡友均按兵不動，美股陷入悶局。道指早段微升23點，報27,215點；標指跌5點或0.18%，報3,020點；納指跌40點或0.5%，報8,289點。



新一輪中美貿易談判於周二(7月30日)起一連兩日在上海展開，雙方官員將「面對面」商談，市場預期難有突破。早前有消息指，中國已恢復購買美國農業品，為談判釋出善意。



另方面，聯儲局將於香港時間周四(8月1日)凌晨2時公布議息結果，市場預期很大機會減息0.25厘，較小機會減息半厘。美國總統特朗普在社交媒體連發兩則帖子，呼籲當局大幅度減息。



港股跟隨外圍變動不大，夜期報28,085點，跌50點，低水21點；俗稱「黑期」新加坡港股場外期指現報28,130點，較周一(29日)現貨收市28,106點，低24點。



備受市場關注的「人造肉第一股」Beyond Meat將於收市後公布業績，其股價低開近4%，低見225.7美元，其後跌幅縮至2.5%。該公司5月初上市以來已累升逾8倍。





【21:34】市場觀望聯儲局本周議息結果及中美最新貿易談判進展，美股周一(29日)早段好淡爭持，道指升30點，報27,223點；納指跌17點，報8,312點。



美國最大藥廠輝瑞宣布將專利期屆滿的藥品及非專利藥物業務Upjoin，與另一非專利廠藥Mylan合併，交易以換股方式進行，分別佔新公司57%及43%股權，估計2020年收入約190億至200億美元。輝瑞股價周一早段報43.09美元，升0.98%，Mylan漲14.73%，報21.18美元。



人造肉生產商Beyond Meat周一收市後公布季度業績，股價早段報228.86美元，挫2.57%。上周五(26日)該公司股價盤中曾漲至239.71美元，較招股價25美元，累漲超過8倍。



支付公司PayPal遭券商Guggenheim下調投資評級，由「中性」降至「沽出」，目標價104美元，較上周五收市有10%下跌空間，該行分析員指出，PayPal上周下調收入預測是一個警號。PayPal股價早段挫1.83%，至113.38美元。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。