拼多多上市一周年股價升13%　超越京東成內地二哥

內地新進電商平台拼多多上周五(26日)剛渡過上市第一個年頭，而公司上市後經歷過4次跌破招股價，山寨貨嘅質疑聲從未停息。然而眾多對手競相模仿，原本小眾嘅「拼購」購物方式，現在市場勁敵雲集，證明拼多多呢類「拼購」生意大有錢途。



去年7月26日，拼多多登陸美國納斯達克交易所，發行股價19美元，首日收市報26.7美元，升近40%，成為「拼購」行業上市第一股，創始人黃崢也躋身全球富豪榜前一百名。



拼多多上周五美股收市報21.61美元，升0.46%，而上市至今累升13.7%，市值251億美元。黃崢持44.6%股權，身家約112億美元(約874億港元)。



拼多多今日已趕過京東，成為內地第二大電商平台，擁有4.43億用戶，5,000多名員工，去年GMV總額4,716億元人幣。



回顧過去一年，拼多多平台上最吸睛同成功嘅「拼購」商品，自然首選今年618期間，拼多多做了一次史上最大力度促銷。全線iPhone降價，差價最大的一款iPhone XS手機比蘋果公司官網更平咗2,811元人幣，並且不限時，不搶購，大規模賣。結果為拼多多成功打響名堂！



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