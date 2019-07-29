財經評論：全球貿戰形勢變　日韓衝突莫輕視

中美今日起一連兩日在上海進行「面對面」貿易談判，惟美方早前已表明難予厚望，意味着中美貿戰短期內依然是困局，不再升級已是萬幸。可惜的是，亞太另一邊的日韓貿戰正有升級之勢，有機會導致全球智能科技產品供應斷鏈，為本已疲憊不堪的環球經濟增添不明朗。



有報道指出，日本政府近期就剔除南韓「白名單」向公眾徵收意見。若按以往諮詢，一般只會收到幾10份意見書，惟今次數量罕有地高達4萬份，不但反映民眾高度重視，結果更是大多數人贊成對南韓強硬，即日韓貿戰極有可能升溫！



據悉，由於民意支持，日本政府擬最早於8月2日批准剔除上述「白名單」，並於8月下旬實施，意味着除了食品、飲料，以及木材之外，幾乎全部由日本出口到南韓的產品都會被管制，即申請出口的貨物動輒要數個月才會獲政府放行。



換言之，南韓大部分倚賴日本進口的科技產品原材料將受到更嚴格限制，早前有報道透露，南韓科技巨企目前庫存僅夠1至2個月，由於供應鏈磨合涉及複雜關係，霎時間是不能找到替代品或其他生產線，只要日韓貿戰再持續數個月，企業隨時要減產，致使當地經濟及就業可能會出現較大幅度萎縮。美國科技巨企早已警告，日韓皆是全球科技供應鏈市場的重要參與者，任何一方的變化都可能導致供應鏈中斷或延遲出貨，最終危害全球，並影響各類電子設備生產，例如蘋果公司的新一代iPhone。



其實，日韓皆是美國「盟友」，只要美國願意居中調停，基本上可迎刃而解。惟目前美日正進行貿易談判，美方明顯不想節外生枝，有意讓日韓亂局持續，加上美國總統特朗普上周突然點名抨擊南韓在世界貿易組織(WTO)的發展中國家地位，可謂連「盟友」也不放過，其意圖昭然若揭！因南韓在經濟上與中國關係千絲萬縷，尤其在制裁華為及5G問題上不敢公然「靠邊」，如今特朗普這樣對待南韓相信是曲線打壓中國，須知道南韓若求助美國，背後必然有條件。以特朗普性格，只要南韓肯配合，要擺平日本的挑釁絕非難事，相信他是在等時機，或許是第4季。



無論如何，可預見的是，若果日韓爭端不能在9月底前化解，全球智能產品有機會出現斷鏈，屆時不但影響巨企銷量，更會礙及產品更新速度，為經濟前景增添麻煩，投資者切勿忽視箇中的影響。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。