微軟擬押注遊戲業務　但CEO打機都要靠出術？

一個唔鍾意打機嘅CEO，點樣帶領微軟遊戲轉型？講緊嘅咪係微軟CEO納德拉囉，佢剛接受外媒訪問時就承認自己唔係幾鍾意打機，只喺年輕嗰時，有個電子遊戲《文明》(Civilization)幾出名，於是自己打過呢個Game一排。



至於後來點解唔再玩呢個Game，納德拉笑言，因為攞到個Game攻略之後，發覺打落去就變得好無聊，所以就再無玩嘞！



嘩！咁即係出術啫，納德拉即時回答傳媒話，可以咁講嘅！其實，好似納德拉同Facebook創始人朱克伯格等硅谷嘅CEO，都曾經好鍾意打呢個Game，因為喺個Game裏頭，佢哋扮演嘅都係世界領導人嘅角色，好有Feel喎。



家陣，微軟嘅Xbox遊戲機業務受到亞馬遜同Alphabet等新對手嘅雲端遊戲逆襲。喺最新嘅季度財報中，微軟披露Xbox硬件收入下跌48%，遊戲分析師將此歸咎微軟目前嘅旗艦遊戲機Xbox One已經係近6年前嘅作品，已經有啲Out囉！



雖然2014年上任CEO時，納德拉曾經講過遊戲唔會成為微軟嘅核心業務。但今日嘅佢承認已體會到遊戲業務嘅重要性，佢家陣推出視頻遊戲串流服務Xcloud，正正就喺一種雲端遊戲服務，令機迷可以隨時隨地打佢哋想打嘅遊戲。



但係，絲絲想知道，納德拉目前仲有冇打機先？佢就話：「有時玩吓啦，我喜歡一款Xbox嘅板球遊戲，呢款Game相當唔錯架。」



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