大摩奇準分析員：標指難企3千點　料快將大跌10%

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson警告，美股標指雖然在上周五(26日)再創收市新高，但相信「事不過三」，今次標指第3次站上3,000點以上，將以大調整作結，估計幅度約10%。



他說：「在18個月前，我們已預計標指處於大型上落市，介乎2,400至3,000點，故估計今次站上3,000點以上不會持久，而且預期聯儲局減息難以符合市場所望，目前股市已將減息因素計及其中。」



他指出，在過去18個月，計及今次，標指有3次處於3,000點水平，之前兩次及後就上演大調整，估計今次不會例外，觸發點將是聯儲局雖然減息，但整體放水幅度將令市場大失所望。



根據對上兩次調整經驗，估計標指一旦調整，將跌至2,700點水平，較現水平有大約10%下調空間。若跌穿2,700點，將下望2,400點的上落市底部。



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