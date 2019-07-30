古勝：高檔品牌股遇寒風

香港政治事件愈演愈烈，多國對香港發出旅遊警示，街頭商舖不時落閘關門，港股難免受影響。恒指周一(7月29日)即市一度失守兩萬八關，全日跌291點報28,106點，主板成交686億元，睇怕都係瓜多過菜。



正如早前所言，港股橫行上落多時，但恒指波幅指數反覆上升，暗示短期內爆邊機會增加，而周一恒指其實都幾靠騰訊(00700)撐一撐(跌得冇咁多)，唔係指數點會跌得咁少。



相反，一眾本來「好打得」的防守股今期好似無晒靈魂，中電(00002)、煤氣(00003)及電能實業(00006)周一都要跟大市跌，而重中之重係早前講過一定要睇實的領展(00823)及港鐵(00066)股價分別跌2.7%及3.1%，前者失守多條主要平均線，MACD熊叉擴闊，圓頂之勢明顯，走勢利淡之餘，更無視美國本周將會減息的利好消息，有貨宜沽出，未有貨的則不宜手多多。



至於港鐵本來有政府作為大股東又有穩定收入，有乜負面消息都冇有怕，但如今市場氣氛轉差，未來會唔會發展成「要錢唔要貨」的機會其實不能抹殺，所以見股價走勢都一樣係差，不幸之中的大幸是周一尾市跌幅收窄至3.1報52.1元，但若然港股氣氛繼續差落去，相信強如騰訊屆時都要腳仔軟，咁港鐵又憑乜可以企硬？所以都一樣係逢高減磅，而唔係再加貨。



策略上建議以守為攻，減磅為主，但沽貨都要有先後次序，在政治事件影響下，某類板塊就一定要先沽為敬！好似港人近期都盡花心神去討論政治事件，唔好講話股市難炒，就連商場生意都少咗好多(消費意欲冇乜嘛！)，且多國發出旅遊警示下，旅客消費自然下降，故對做零售生意的企業影響就最大。



當中，又以做貴價生意的零售股就最慘，事關有錢客何時何地都消費得起，但又冇必然走入「戰區」消費，大可去轉旅行先消費，所以見六福(00590)、周大福(01929)及周生生(00116)股價近期都慘不忍睹，周一跌幅3至5%不等，走勢差到爆，真係沽得快好世界！



此外，好似領展這類業務收入穩定的REITs，其實最好用來打防守，惟基金價格之前升得太盡，100元關屢攻不破，且集團最吸金的「包裝資產再高價賣出」的法寶賣少見少，未來行內地買貨條水又未知行唔行得通，不過遇着市場投資胃納進一步下降，股價已經冇運行，周一跌2.7%報92.35元，為去年11月以來首次跌穿100日線，圓頂下跌趨勢明顯，都係先避為妙。



最後，如果已經冇貨在手者，就算有意入場，都係建議等埋美國及英國本周四公布議息結果，以及周五美國公布一系列就業數據，再睇睇市場氣氛才謀定後動，事關就算外圍氣氛好轉，都唔代表港股有運行！



東方產經專欄作者 古勝



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