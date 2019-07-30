胡孟青：聯儲局應設封嘴期

早前，市場一度以為聯儲局計劃在月底會議上，會一口氣減息半厘。股市大升、利率期貨更一度顯示，五十點子下調幅度的機會達到七成有多。當然，最後證明只是暫時表錯情。



整件事，一切源於紐約聯儲銀行行長威廉斯在公開演說上表明，貨幣政策的決定，在潛在低增長及低通脹環境時，應該更大採取預防性對策，否則待出現大災難時才出手，一切就來得太遲。由於市場即時出現過大反應，紐約聯儲銀行亦罕有要發聲明，澄清該言論純粹是學術討論，別無其他，更沒有涉及任何貨幣政策舉動的啟示。



老實講，央行政策由一切以現時數據為依歸，改為更前瞻性的預防性部署，跟之前的所謂保險性質減息，根本上是如出一轍，近大半年已不斷在各委員之間有所討論，談不上新鮮。威廉斯言論之所以引起軒然大波，至少反映兩點：一、市場太渴求減息，這份渴求已由迫令原本對減息舉棋不定的局方，要明確暗示會下調利率，繼而進一步升級至要迫令減幅要有半厘；二、正如各大媒體的評論，聯儲局的信息溝通策略，一錯再錯，令原本備受質疑的局方，在跟市場的訊息溝通上，愈來愈變得欠缺可信度。



現實是，鮑威爾基於背景所限，在講求學術成就及往績的聯儲局系統上，由他出任主席早就先天不足。特朗普或者早就看中這個先天缺陷，並加而攻之，破壞聯儲局的獨立性及信任度。再者，聯儲局近大半年對經濟及利率走勢的預期，經常在短時間內出現一百八十度轉變，自毀聲譽之餘，更進一步向市場派牌，讓它們加大騎劫行動。最後，由於鮑威爾未能在局內建立威信，而由特朗普委任或晉升的一批人又各懷鬼胎，亂局是遲早的事情。



事實上，既然威廉斯言論是政策的破格，理應由局方掌門人，亦即由主席發表。觀乎局內幾名人士，近月先後對外發布出位言論，而且愈來愈鴿，討好當權者用意似乎頗為明顯。



威廉斯作為第三號人物，亦是聯儲局公開市場委員會副主席，身份其實極敏感。在股票市場，上市公司業績前一段時間會設有Blackout period，以示公正，避免在敏感期影響股價。對於聯儲局而言，它們的決定及一舉一動，與任何言論，影響不限於股價，而是跨資產類別及跨市場。公平起見，局方好應該鄭重考慮，在公開市場委員會前的一段時間，同樣設有Blackout period，禁止委員再向外發表影響到市場預期的言論。



獨立股評人 胡孟青



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