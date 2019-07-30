尚乘集團分拆赴美上市　籌13億

綜合金融機構尚乘集團(AMTD)擬分拆尚乘國際赴美國紐交所上市。市傳該公司已錄得足額認購，並將於本周五(8月2日)定價。招股書顯示，公司首次公開發售2,075.97萬份美國存託股票(ADS)，每份ADS招股價介乎8.1至8.48美元，集資最多1.76億美元(約13.72億港元)。



尚乘在上市前的最後一輪融資，引入小米集團(01810)、騰訊概念股同程藝龍(00780)等投資者，而尚乘在小米上市時亦擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。



資料顯示，尚乘國際於今年2月註冊，業務包括投資銀行、資產管理及戰略投資。早於2017年市場曾傳出尚乘集團擬在港分拆企業保險經紀業務上市，惟最終未能成事。



半新股方面，律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程(01977)上市以來股價反覆尋底，周一曾一度挫逾5%，股價低見1.13元，創上市新低，最終以1.15元收市，單日跌3.36%，繼續低於招股價1.2元，亦為上市後收市價最低位。



安樂工程本月12日掛牌當日，股價已相當波動，收報1.63元。若散戶當天於高位1.71元入市，至今每手2,000股帳面蝕逾千元。

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