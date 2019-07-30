林嘉麒：領展港鐵回吐　港經濟告急

過去一個多月，資本市場持續在觀望狀態，觀望中美貿易磋商，美國息口變化，企業盈利等，但同時香港社會動盪一直在進行中。概括地看，金融市場如恒生指數走勢未真正反映事件的影響。



上星期開始，個別本地地產股及收租股先出現守不住支持位的情況，儘管本周面對美國快將公布減息的最大利好消息，對它們應該向好，但整體回吐明顯，周一(7月29日)更是拖累恒生指數下跌的兇手，技術走勢上已失守重要支持。



主要原因是，一方面公布的香港上月零售銷售數據有急轉直下的情形，個別企業公布的季度香港部分數據更遠差於內地數據；另一方面，社會事件已開始影響商場，持續的活動令部分商店被迫於消費力最旺的假日停業，尤其是暑假，又或者是社會氣氛影響消費意欲等。預期影響性不是短期，本地地產股及收租股最先受影響，周一連同有公用股般防守力較強的領展(00823)及港鐵(00066)也急跌，資金流出個別股份正反映投資者憂慮香港未來的經濟情況。



同時，投資者在等待周一下午三點國務院港澳事務辦公室新聞發布會，會前曾傳出多個謠言，更有傳出香港自由行政策將有改變，因此恒生指數先行反映。周一早段便跌穿過去一星期的支持位(約28,200點)，更一度失守50天平均線，即27,972點水平。



幸好，在會上，發言人表達了三點意見，強調「三條底線」不可碰。經濟相關的亦只提及「香港亂下去，全社會都要買單」等，大市跌幅因此收窄，最後保住了28,000點，也暫時守得住島形頂的底線。過了周一的發布會，投資市場可暫時鬆一口氣，預期在等待本周中美談判團隊見面及聯儲局議息前，恒生指數可守於28,000點。



相反，內地股市好得多，儘管仍是牛皮觀望，市況算是淡靜，惟科創板氣氛仍可維持。周一開始，首批25隻科創板股份實行日內20%漲跌幅限制，最後收市全線升，部分升幅達一成以上，而滬綜指只是微跌，而深成指及創業板都是可以收漲。本周中美重啟貿易磋商，即管市場未期待會有好消息，惟也沒有壞消息的話，A股持續橫行的走勢或築成區域見底，有利及後反彈的技術走勢轉好，中資股仍可留意。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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