中信銀行(國際)：歐央行醞釀新刺激方案

歐洲央行維持主要再融資利率在0.00%不變，將存款利率維持在-0.4%不變，將邊際借貸利率維持在0.25%不變，符合市場預期。



委員會重申，通脹及通脹預期持續低於目標水平，有需要長時間採取高度寬鬆的貨幣政策。會後央行行長德拉吉在新聞發布會上表示，央行認為經濟衰退的風險相當低，而任何的減息將伴以緩解性的措施。



數據方面，德國7月IFO企業景氣判斷指數為95.7，低於預期的97.1；預期衰退正在整個工業領域蔓延，歐元曾回落至1.1105美元水平，為近一年多低位。



美國商務部公布6月商品貿易逆差，從5月的750億美元降至742億美元，預期為725億美元。此外，美國第二季國內生產總值按季年率初值為增長2.1%，好於預期；而核心PCE物價指數初值為上升1.8%，預期為上升2%。美國聯儲局於本周召開貨幣政策會議，有分析指聯儲局將倣效歐洲央行，在減息方面謹慎，只會減息四分一厘，美元指數曾回升至98.09。



儘管歐洲央行維持利率不變，但暗示在今年夏季假期結束後，將加快實施對歐元區經濟的貨幣政策支持，下調利率和推出新一輪資產購買計劃均為考慮的選項。歐洲央行專業預測機構(SPF)季度調查顯示，歐元區通脹預測持續下跌，支持歐洲央行準備推出新刺激方案，以提振物價的計劃。



反之，雖然最近美國企業業績表現參差，但就業數據仍然強勁，令市場對聯儲局在本周減息0.5%的預期降溫，短期將對美元有所支持，歐元或進一步下試1.100美元水平。



中信銀行(國際)

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