陳蓓敏：粵海投資可作中長線部署

中美官員將於周二(30日)會面。雙方尚未見面，特朗普又在擾擾攘攘向世貿組織施壓，提出撤回中國和其他國家以發展中經濟體優惠。未來中美貿談仍只是談、談、談。聯儲局議息，前主席格林斯潘也支持減息，減25點子已是市場預期。美股料繼續做好。



周二為港股期指結算，7月未見「七翻身」，月內高位回落約千點。就近期香港民生亂局，周一中央透過國務院港澳辦作出回應，重申一國兩制的重要性，並表示對暴力行為需要依法懲治。收市前，恒生指數拗腰重返28,000關口。成交淡靜，不足七百億元。始終是冰凍三尺，非一日之寒。投資者抱觀望態度，一眾藍籌，只得股王騰訊(00700)苦撐着。



上半年中美貿戰，已把香港經濟打入寒冬，再加上近期民生之不滿，有如雪上加霜，無論哪個界別也難獨善其身。



大市方向未明下，連具備防守性之香港公用股皆見回落。但涉及兩地業務的粵海投資(00270)，周一逆市做好，技術走勢不俗，20天線見支持，月內高位為17.1元。集團除了收入穩定的水資源及物業投資業務外，尚有供水及污水處理的PPP項目，為集團帶來收入動力。本欄6月曾作推介，現亦可作中長線部署，目標價18元，跌穿14.7元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有騰訊)



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