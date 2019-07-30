歐宸銘：港股短期易跌難升

7月可謂多事之月，美聯儲減息預期，中美貿易談判，阿里巴巴有意赴港上市，本港政局風波等問題持續醞釀，惟恒指走勢則異常穩定，整月波幅約在1,000點之內，月內每日平均成交額只錄得約700億元。面對着環球經濟壓力上升，加上港股未能找到明確走勢，投資者入市氣氛意欲不高，觀望態度濃厚。



本港地產股近期走勢偏弱，多隻房產信託基金更跑輸大市，當中不乏見到4連跌，5連跌，甚至10日連跌的股份。我們認為股價回落的原因除了是企業本身過去估值較高之外，近期社會狀況或多或少都影響房產信託的承租率。商戶承租率直接影響到租金的議價空間。面對着目前較為悲觀的經濟情緒，未來不排除一些大商家將會維持或可能需要下調租金以彌補商戶的空置率。當中房產信託租務佔收入比例最多，下調租金的話將會影響其盈利能力，再甚者有可能要調低派息水平以作抵銷。



美聯儲本周將舉行議息會議，利率期貨顯示，市場預期聯儲局是次會議減息機會達100%，而今年內減息超過0.5厘的機會，亦超過60%。我們認為減息的利好消息經已逐步反映在美股和港股市場當中，接下來要聚焦的是美聯儲主席鮑威爾怎樣演繹減息過後的部署，如通脹目標以及聲名中的用詞等等，究竟鴿派還是鷹派居多。



另一方面，中美貿易談判亦是短期左右局勢的主要因素之一，中美雙方持續談判多月，時好時壞，令投資者無所適從。最壞情況是鮑威爾雖減息，但口風持鷹，而中美貿易談判再傳利淡消息，恒指或有可能下探至27,000才能喘定。



短期而言，恒指似乎易跌難升，以減息作提振經濟的熱情已逐漸減退。8月又將迎來另一波業績期，少部分大型藍籌如港鐵公司(00066)，中電控股(00002)經已發出盈警，面對目前動盪的經濟前景下，投資者宜作保守策略，持現金為佳。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)



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