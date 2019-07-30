龔成：高收入但大使嘅人適合買樓

上次講了在高樓價，有實際住屋需要而又不懂投資的人，其實都適合買樓的，而今次則講另一類人同樣都適合在高樓價下買樓的。



這就是一些擁有中或高收入，但卻是高消費的人。即是可以儲到錢但卻不去儲錢的人，這類人若以買樓作為儲錢、累積財富的途徑，絕對是一個很好的方法。



對這類不儲錢的人來說，累積財富的最好方法就是「逼」，愈是絕路的方法愈好。如果只參加儲蓄計劃，而中途不供的代價只是沒收利息，這種就不是不夠絕的方法，即是「逼」的效果不大。



相反，若買了樓，逼着要每月供款，若斷供就面對被收樓的後果，逼着要供款的動力相當大，那就能利用這方法累積到財富，以供樓去儲錢。這類人就是其中一類在高樓價之下買樓，仍未必是蝕底的人，雖然樓價下跌短期可能會蝕底，但在長遠累積財富的角度上，將會是有利的。



而在自己學員中，就有這類收入不差的人，傾談之下，得知她現時雖然未置業，但其實一直都有置業的念頭，不過卻一直沒有行動，同時亦一直儲不到錢。因此，她先要將買樓定為一個確切的目標，並為此開始計劃及準備。



有了明確的目標後，這學員很努力亦做得十分好，用一出糧就儲起一部分的方法，逼自己儲錢。用一個月就已成功儲到3萬蚊，踏出了非常好的一步。而她問我這些儲起的錢怎樣處理較好，因為她是極不適合持有現金(她會將現金有幾多使幾多)，故最好的方法是投資一些收息的投資工具，如政府債券。



因此，高樓價對她來說未必是最大因素，只要購買到一些適合她供款能力的樓，就可以開始累積財富，而她現時要做的，就是保持儲錢，先為首期做準備。



財經作者 龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。