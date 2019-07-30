美股收市：道指升28點　觀望聯儲局議息

市場觀望聯儲局議息，以及美國貿易代表團赴華談判，美國股市全日好淡爭持。道指收報27,221點，升28點或0.11%；標指收報3,020點，跌4點或0.16%；納指收報8,293點，跌36點或0.44%。



新一輪中美貿易談判於周二(7月30日)起一連兩日在上海展開，雙方官員將「面對面」商談，市場預期難有突破。早前有消息指，中國已恢復購買美國農業品，為談判釋出善意。



另方面，聯儲局將於香港時間周四(8月1日)凌晨2時公布議息結果，市場預期很大機會減息0.25厘，較小機會減息半厘。美國總統特朗普在社交媒體連發兩則帖子，呼籲當局大幅度減息。



展望後市，摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson表示，美股標指仍然是全球風險市場的「吹奏者」，但在過去18個月，該指數已經第三次在目前的水平掙扎整固。



他續指，相信標指將再一次突破失敗，而聯儲局減息可能仍難以讓經濟重拾增長步伐。由於經濟放緩及貨幣政策寬鬆，利率長期低位，這將令美股估值更加吸引，但基本面卻已不再穩健。



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