PERSTA加拿大Voyager鑽探4口天然氣井將投入生產

PERSTA(03395)公布，有關在加拿大西部地區天然氣管道項目建設的進展。吉星與加拿大Challand Pipeline於卡加利時間7月11日確定管道施工方案，包括建設位於加拿大阿爾伯塔省西部山區地帶Voyager和Basing地區的5條天然氣輸氣管道及輔助設施。



天然氣輸氣管道全長35.4公里，設計輸氣能力為每年13億立方米，設計壓力為9,930KPa，該天然氣管道最終連入TransCanada氣體輸送系統。該項目總投資預算為3,600萬加元，預計於2019年底完成建設並投入使用。



公司指出，完成後，將實現公司於2017至2018年期間在Voyager地區鑽探的4口天然氣井投入生產，從而提高公司在2020年及之後的收入和現金流。該管道還將允許公司未來在Voyager地區鑽探的新天然氣井立刻投入生產，從而使公司快速地實現增長並獲得投資回報。



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