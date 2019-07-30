【地產專題】月內叫價高位回落　二手樓市瀕轉勢

社會局勢緊張，拖累樓市表現。7月份十大二手屋苑樓價由升轉跌，當中佔多達六成出現呎價回落，期內交投量亦縮近11%。上車盤沙田第一城樓價跌幅高達6.8%，為去年9月後最大。有市場人士預料，若氣氛持續惡化，物業市場大跌市有機會提早在9月前出現。



二手樓價在過去數星期的跌勢漸趨明顯。據反映二手住宅樓價走勢的中原城市領先指數，於7月初公布的數字升至190.48點的歷史高峰，但受社會不穩等因素衝擊，升勢無以為繼，樓價見頂回落，該指數截至上周最新錄189.43點，較高位低約0.6%。



至於上述十個指標大型二手屋苑，6月份成交量雖已見放緩，但僅1個屋苑的平均實用呎價下跌，然而本月已增至6個，跌幅介乎0.3至6.8%。至於交投量繼續尋底，而上月該批項目共錄約122宗買賣，本月再減13宗至109宗，已連跌四個月，為去年11月後最少。



以沙田第一城為例，7月錄14宗個案，與上月相若，但平均實用呎價跌至17,055元。美聯何智豪表示，由於期內錄得兩宗大單位的成交，令平均呎價跌勢較急。而部分業主已因應市況減價，個別減幅達6至8%，例如一個實用面積327方呎兩房戶，剛劈價30萬元，以560萬元放售，而同類單位於本月初曾售600萬元。他又指出，近期整體氣氛已動搖準買家對後市信心，即使減價亦未聞成交。



事實上，即使過往成交最多的天水圍嘉湖山莊，暫只錄31宗，平均實用呎價亦跌1.2%至11,140元。中原伍耀祖透露，該盤經過七日零成交後，終於發市，景湖居2座低層三房戶，剛僅以580萬元沽出，以實用面積547方呎計，呎價10,603元。



中上價屋苑市況相近，鰂魚涌太古城呎價按月跌5.5%至20,862元，為連升兩個月後掉頭回落，跌幅為去年11月後最大。雖然暫錄9宗買賣，已超上月錄8宗，但該行張光耀稱，「社會內部出現紛爭，買家都睇唔清後市」，該盤近期交投已經煞停。



不過，隨着樓價回落，個別屋苑交投回升，茶果嶺麗港城呎價挫3.9%，交投量由上月1宗，增至本月暫錄4宗。而東涌映灣園7月至今錄10宗個案，較6月全月多1宗。中原陳旭明表示，該盤1座高層F室，實用面積495方呎，劈價54萬元後，獲買家以636萬元承接，呎價12,848元，低市價5%。



對於指標屋苑樓價偏軟，資深投資者吳龍飛認為，政治問題仍未解決，社會各階層均出現不同程度紛爭，以致近期二手市場現減價盤，令樓價開始下滑。若情況加劇，甚至出現罷市、罷工，屆時整體經濟亦會被拖垮，大跌市將無可避免。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則指，政局不穩令樓市受壓，近日樓價及交投量回軟。不過，現時股市表現仍較去年底好，當8、9月開學後，預計社會氣氛將會緩和。



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