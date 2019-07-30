【市前重點睇】美股個別發展　英鎊弱勢

●中美代表周二(30日)起在上海重啟經貿磋商，美匯指數於98.1水平上落，港匯弱見7.8223，離岸人民幣(CNH)跌穿6.89關，圓匯回落至108.86，歐元高見1.1147，英國無協議脫歐擔憂加劇，鎊匯跌至2017年3月以來低位，低見1.2215。金價觸及1,430美元。布油企63.71美元，紐油高見57.21美元。道指期貨上升。



●道指收報27,221點，升28點或0.11%；標指收報3,020點，跌4點或0.16%；納指收報8,293點，跌36點或0.44%。 https://bit.ly/2LN3Qgj



-美國人造肉公司Beyond Meat宣布進行二次發售股份，擬發行48.75萬股新股。公司股價於盤後交易時段大跌逾13%，失守200美元關。



●美國總統特朗普在社交媒體連發兩則帖子，呼籲聯儲局大幅度減息。



●美國10年期國債孳息率跌0.53點子，報2.065厘。



●彭博社數據顯示，截至上周五(26日)調整了第三季業績指引的35家美國企業，其中60%向下修訂業績展望，為2011年以來最高比率。



●港股ADR指數收報28,076點，跌30點。



●即月恒生指數夜期收報28,128點，跌7點，高水22點，成交14,696張。



●紐約期金收報每安士1,420.4美元，升1.1美元或0.1%。



●紐約期油收報每桶56.87美元，升67美仙或1.19%；布蘭特期油收報每桶63.71美元，升25美仙或0.39%。



●英國富時100指數收報7,686點，升137點或1.82%；法國CAC指數收報5,601點，跌8點或0.16%；德國DAX指數收報12,417點，跌2點或0.02%。 https://bit.ly/2K2CkJO



●英國首相約翰遜表示，除非歐盟領導人同意重商前任首相文翠珊與歐盟達成的脫歐協議，否則他不會與歐盟就脫歐問題展開談判。到目前為止，歐盟官員都拒絕約翰遜的有關要求。



●據報花旗集團計劃在其收入下滑的交易部門裁減數以百計員工。



●中國發改委要求加快「殭屍企業」債務處置，完善破產退出相關保障機制。



●中國將每年安排20億元人民幣支持深化民營小微企金融服務改革試點城市工作。



●騰訊控股和高通將在一些項目上展開合作，包括讓騰訊的視頻遊戲在使用高通晶片的設備上運行，以及開發一款騰訊支持的5G手機遊戲。



●港交所譴責奧瑪仕多名董事。 https://bit.ly/2LKL0Gw



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