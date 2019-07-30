中銀航空租賃第二季完成14架飛機交付

中銀航空租賃(02588)公布，截至6月底止第二季，自有、代管及已訂購的飛機共計499架；314架自有飛機機隊經帳面淨值加權後的平均機齡為3.1年，平均剩餘租期為8.2年。



期內，訂單簿包括162架飛機；完成14架飛機交付(包括航空公司客戶於交付時購買的兩架飛機)。原定於2019年上半年交付的18架飛機已延遲交付，包括12架空客飛機(主要由於行業限制)及6架波音飛機(主要由於737 MAX停飛)。



此外，簽訂32項租賃承諾；自有及代管機隊共服務於40個國家和地區的92家航空公司客戶；售出8架自有飛機及兩架代管飛機；代管機隊共有23架飛機。飛機利用率為99.6%。從已停業航空公司收回5架自有飛機及3架代管飛機，並將該8架飛機全部交付予新客戶。



公司指出，由於波音現時停飛的737 MAX飛機的復飛日期已進一步延遲。迄今，這相當於自2019年3月開始停飛起有6個月的延誤。因此公司預計原定於2019年交付的部分或全部剩餘的23架737 MAX飛機，將延後至本年度以後交付，並正與波音商討修訂後的交付時限。



目前，公司料交付延遲可能導致最多達30架飛機延後至2019年以後交付，含航空公司客戶於交付時有權購買的3架飛機。該等飛機現時包括最多達7架空客A320NEO飛機及最多達23架波音737 MAX飛機。



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