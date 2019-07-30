想做大企業掌舵人？獵頭公司話你知要咩條件

大企業的掌舵人，到底具備甚麼共同特徵？專才招聘公司Robert Half發現，高學歷、具工商管理經驗及國際工作經驗，是攀上事業高峰的要求！



Robert Half的研究涵蓋恒生綜合大型股指數的112家企業，發現上述企業的行政總裁中，多達96%是男性，只有5位為女性，平均年齡為57歲，最年輕的一位只有40歲，最年長則為91歲高齡。



高等教育學歷是基本要求，超過8成擁有學士學位，近7成擁有研究生學位，四分之一已完成工商管理碩士課程，有部分人甚至擁有超過一個研究生學位。



另外，超過半數的行政總裁具工商管理方面的行業經驗，如企業對會計、財務、市場推廣、銷售、營運和人力資源等公司各範疇有全面的優勢。



有約兩成半人曾擔任財務職位，有助於了解公司的財政狀況，從而能夠以獨到的眼光洞察業務情況，利用財務觀點與工商管理經驗，解讀各項業務決策對公司財政的影響。



Robert Half香港副總監林綺玲指，隨着自動化技術的進步、數碼轉型、監管框架和全球化的發展，企業需要的領袖不僅要達成業務目標，同時擁有以人為本、知人善任的慧眼，以及財務和商業頭腦，才能確保企業可在動盪不安的經濟狀況下繼續發展。



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