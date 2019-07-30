無協議脫歐風險升溫　英鎊跌穿1.22美元關

英國無協議脫歐風險上升，拖累英鎊自2017年3月以來首次跌穿1.22美元關，亞洲市低見1.2166美元，最新報1.2173美元。



英國新任首相約翰遜於當地時間周一(29日)首次出訪蘇格蘭，擬宣布3億英鎊(約29.2億港元)投資計劃，改善蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭經濟，並將試圖加強與蘇格蘭的關係。



他又重申此前的脫歐協議已死，有信心可有協議地脫歐，但認為預備硬脫歐也正確。



不過，蘇格蘭首席部長施雅晴與約翰遜會面後批評，約翰遜就如何與歐盟達成新協議交代不清，認為他的強硬立場實際上與推動硬脫歐無異，對蘇格蘭以至全英國都極危險。



她指，議會將考慮再推行獨立公投，為蘇格蘭尋求約翰遜脫歐策略以外的選項。約翰遜則表示，再舉行蘇格蘭獨立公投是大錯特錯。



距離英國10月31日脫離歐盟的死線還有不到100天，約翰遜仍然表示希望與歐盟達成協議，但有兩個關鍵條件：歐盟必須重新開放去年談判達成的英國脫歐協議，並且必須同意廢除所謂的愛爾蘭邊境後備計劃，後者旨在確保英國與愛爾蘭邊境不需要為跨境商品往來設立檢查點。



惟至目前為止，歐盟領導人一再表示，他們不準備修改與英國前首相文翠珊達成的、但未能獲得英國議會批准的協議，任何協議都必須包含愛爾蘭後備協議。



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