【即市分析】公路股穩陣之選　邊隻最值博？

東方產經專欄作者股博士：股市十個牛皮九個淡，暴風雨前夕，就連早前強勢的避險股如領展房產基金(00823)、港鐵公司(00066)及香港中華煤氣(00003)都開始腳軟，反而屬內地概念的公路股板塊，近日表現相對穩定，想收息避險，可以留意。(鐵路公路板塊追蹤：http://bit.ly/2Gw5wXc )



目前，大市缺乏方向，在美國即將減息的憧憬下，料資金繼續流入高息及收入穩定的板塊。中資公路股受外圍經濟影響細，收入穩定且現金流強勁，過去多年一直派高息；加上近年內地電子商貿大行其道，物流需求保持增長；內地自駕遊又盛行，都對公路股有利。



以現價計，深圳高速公路(00548)、越秀交通基建(01052)及浙江滬杭甬(00576)目前息率分別由5.8厘至8.8厘，優於一眾公用股。即使遇著市況大幅波動而要「坐艇」，也可以坐收股息等機會財息兼收。



三者之中，股價最強勢的當屬深高速。公司旗下高速公路多數位於大灣區核心區，料未來車流量有望再提升。且首季業績表現不俗，在去年高基數下仍錄盈利增長逾17%，純利約4.67億元。睇番走勢，近月股價大致徘徊於9至9.6元水平，現價買入目標價首站10.8元，向下嚴守9元止蝕。



至於越秀交通及滬杭甬，兩者股價近日仍屬調整階段，前者向下嚴守6元；後者近日則於7.5元附近爭持，似有築底之勢。



但補充一句，與其他公路股不同，滬杭甬一定比重盈利來自內地券商業務，盈利有一定波動性，要注意相關風險。



此外，公路股主要收入來自內地巿場，收息族亦須留意人民幣匯率波動的風險。

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