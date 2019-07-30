日本央行維持負利率不變　削經濟增長及通脹預測

日本央行維持基準利率於負0.1厘不變，與預期相同。同時亦維持政策利率前瞻指引及靈活買債80萬億日圓承諾不變，10年期國債孳息率目標保持在約0厘。



不過，央行將2019財年核心通脹預期下調至1%，此前預期為1.1%；2020財年核心通脹預測，亦由1.4%下調至1.3%；維持2021財年核心通脹預期1.6%。



國內生產總值(GDP)方面，央行將2019財年GDP增長預測，由0.8%降至0.7%；保持對2020財年GDP增​​長預測0.9%；2021財年GDP增​​長預測則由此前預期的1.2%，下調至1.1%。



央行指出，海外經濟下行風險可能持續，需要對金融體系密切關注。國內經濟雖然溫和增長，但海外經濟放緩影響出口及產出。資產市場並無額外的利好預期，惟金融體系不穩定風險不大。至於經濟與物價風險趨於下行，但相信通脹將逐步升向2%。另重申，有需要時將不會猶豫地採取額外寬鬆措施，並料至少至2020年春季之前，都會維持超低利率水平。



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