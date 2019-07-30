港股格局：陳炳強指有機會下試27500關

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，儘管國務院新聞辦公室周一(29日)舉行的記者會內容未有對港股造成震盪，惟市場認為中美貿易談判短期未會達成協議，加上預期美國聯儲局減息幅度將由0.5厘減至0.25厘，均屬利淡消息，港股將繼續在28,000點水平爭持，或進一步下試早前裂口位，約27,500點水平。



中國人壽(02628)及新華保險(01336)齊齊發盈喜，陳認為從技術層面而言，新華保險較國壽優勝。整個行業來說，前景雖存在不明朗因素，惟相信內地應有措施確保金融及經濟於現水平穩定下來，對股價或有支持作用，建議股民可多加留意。



另外，他認為石藥集團(01093)再有產品獲中國國家藥品監督管理局批准屬好消息，料對集團股價有幫助，惟短期能否突破橫行區間仍有待觀察，亦只屬單一事件，故投資者不應以此作為醫藥股板塊前景轉好的迹象。他建議投資者應留意行業整體需求是否持續龐大，以及帶量採購對藥價的壓抑作用等因素，現時則可趁股價回落作反彈部署。



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