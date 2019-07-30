【即市分析】港交所轉弱　係咪早走早着？

東方產經專欄作者錢修：過去一個月，港股持續橫行，昨日(周一)曾跌逾400點，雖然尾市回升守穩28,100點之上，但後市難言向好。一直做獨市生意的香港交易所(00388)，向為穩健之選，近日股價稍為回落，是否值得買入博反彈？



事實上，近月本地政局動盪、社會衝突不斷，加上環球經濟不景，在此內憂外患之下，預期港股繼續買賣兩閒，港交所自然冇運行，股價料受考驗。



早前高盛將港交所的投資評級由「中性」降至「賣出」，並將目標價降至238元。該行直指，市場高估港交所2月份所公布的戰略性措施的利好因素；加上港股成交少，或是第二季度業績的負面催化劑。



另野村也發表研究報告，預期港交所第二季盈利按季下跌11%，按年則降6%；更將今、明兩年的淨利潤分別調低5%及2%。



睇番走勢，港交所自今月初重越280元不果後，股價一路拾級而下。月中更見10天線跌穿20天線，股價明顯走弱，且呈圓頂回落態勢，建議暫時觀望，不宜入市。

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