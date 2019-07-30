地政總署：鎖定百幅非法佔用土地　冀2年內完成處理

地政總署公布，已成立特別行動專責組，並鎖定100幅較大面積政府土地被非法佔用的黑點，分階段開展土地管制行動，以期在24個月內完成處理所有黑點。



該署發言人表示，為了更迅速和有效處理近年不斷上升的非法霸佔政府土地和私人農地上違契構築物個案，署方近期調整了執管策略。除了分區地政處會繼續處理日常執管工作外，署方更透過成立專責組重點打擊大範圍霸佔政府土地和私人農地上大規模違契構築物個案，並會不時公布行動結果。



專責組利用地政總署轄下測繪處的地理信息系统及相關科技(例如藉無人機拍攝高空圖)主動偵測違規情況，並分析相關土地資料，以協助快速鎖定一些較大面積政府土地被非法佔用的個案。



透過上述技術及主動實地巡查所得資料，專責組鎖定100幅較大面積政府土地被非法佔用的黑點(即每幅面積超過1,000平方米)。初步調查顯示，有關土地主要用作工業、儲物、物流及泊車等用途，大部分分布於屯門、元朗及北區。



專責組會分階段並優先處理面積較大政府土地被非法佔用的其中15個黑點(即每幅面積達3,000平方米或以上)，涉及約40個不同作業者，並已開展土地管制行動。除此以外，如發現毗鄰的私人土地有違契構築物，專責組會採取相關的執行契約條款行動，一併處理有關違反地契的情況。



專責組預期約9個月內完成處理全部15個黑點，清理或按現行政策規範被佔用的政府土地及糾正違契情況，並會因應進度分階段處理其餘的黑點，以期在24個月內完成處理分布在各區共100個黑點。與此同時，專責組會主動從分區地政處搜集屬嚴重的違規個案集中處理，加快執管行動。



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