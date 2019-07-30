【午市重點睇】圓匯衝高　英鎊弱企1.21水平

●在亞洲市，美匯指數企穩98關，日央行維持政策不變，日圓由約108.9水平，衝上108.68。港匯弱見7.8235，離岸人民幣(CNH)在6.88附近徘徊。英國無協議脫歐擔憂加劇，鎊匯跌至2017年3月以來低位，低見1.2161；歐元企1.1144。金價於1,423美元水平上落。布油守64美元，紐油高見57.25美元。道指期貨升43點。



●港股窄幅上落，恒生指數半日升95點或0.34%，報28,202點。https://bit.ly/2Kb7UUh

-異動板塊：國壽華保發盈喜，內險股跑贏大市。

-港股格局：陳炳強指有機會下試27500關。

-中銀航空租賃第二季完成14架飛機交付。



●【即市分析】

-港交所轉弱，係咪早走早着？https://bit.ly/2K5zLXr

-公路股穩陣之選，邊隻最值博？https://bit.ly/2OrDPp2

-買定恒指認沽證博再落。https://bit.ly/2MtbLyP



●A股快報：三大指數揚升，金融股支撐。https://bit.ly/2YeOIyK



●亞洲股市：日股漲逾百點，公用事業股領升。https://bit.ly/2LNxstR



●港元拆息︰1個月期回升至1.97厘。https://bit.ly/2GDium5



●人民幣速遞：中間價下調41點子，離岸價企6.89。https://bit.ly/2K9bGxw



●人行未有進行逆回購操作。



●日本央行維持負利率不變，削經濟增長及通脹預測。



●日本6月失業率降至2.3%。



●Uber裁員400人，市務部員工當災！



●想做大企業掌舵人？獵頭公司話你知要咩條件。



●Facebook已對推出虛擬幣Libra作最壞打算。



●地政總署：鎖定百幅非法佔用土地，冀2年內完成處理。



●惠譽：香港示威運動升級，增添經濟下行風險。



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