騰邦控股研出售資產等　籌資以償還可換股債

騰邦控股(06880)公布，於過去幾周，一直與認購人就可換股債券的還款時間表進行討論。於7月26日認購人透過電郵向公司送達還款要求，詳情如下：



1)於2019年7月31日前，公司須至少償還於今年5月30日到期的第一份可換股債券本金額的8,000萬港元及相關未償還利息；



2)於今年10月14日前，公司須悉數償還第二份可換股債券本金額3,000萬港元及未償還利息，並根據其條款支付額外款項(如有)；



3)將未償還可換股債券的初始換股價下調至每股不高於0.45元的水平，並須遵守有關規則及規例。



為履行還款義務，公司一直考慮多項籌款措施，包括但不限於出售資產(如物業和若干投資實體的股權)、加快收回應收款項以及計劃進行股權融資。



此外，公司董事會亦同意按照有關規則及規例，開展調整未償還可換股債券的初始換股價的程序；並將根據監管要求，適時以進一步公告其他發展。



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