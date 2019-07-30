異動股：亞視遭入稟追討5000萬貸款　股價挫半成

謝氏財務有限公司(下稱原告)於周一(29日)入稟高院原訟庭，向亞洲電視控股(00707)(下稱被告)提出民事訴訟，要求法庭頒令對方清還一筆今年1月借出的5,000萬港元貸款。



原告在其入稟狀表示，它在今年1月28日與被告訂立貸款協議，向被告借出5,000萬元，限期在兩個月後清還，利率為年息30厘、即月息2.5厘。不過被告除還了2個月利息250萬元外，並無清還本金。



原告指被告在3月27日，亦即貸款到期當日，曾將一張5,000萬元支票交予原告，但支票無法兌現。其後原告曾出律師信要求被告還款，亦未能成功追討，原告因此興訟，要求法庭作出頒令要被告支付上述欠款。



亞洲電視股價受壓，股價早段曾挫6.7%，低見0.055港元，中午收市報0.056元，瀉5.08%。



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