【瑞通推介】即市資金追入國壽好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望聯儲局議息以及美國貿易代表團赴華談判，道指隔晚收報27,221點，升28點或0.1%。



港股周一(29日)曾低見27,945點，收市跌幅收窄至291點或1%，收報28,106點，50天線失而復得。周二(30日)早段靠穩，高位升穿28,200點，暫結束兩日跌勢，10天線(28,490點)為反彈阻力。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1.7億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.4億元，反映投資者趁跌市買入好倉看升。周一其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



騰訊控股將於下月14日公布中期業績，有券商看好集團手遊業務有望反彈，但廣告增長相對疲弱。公司與高通將合作推5G版手遊，並使用高通晶片支援其視頻遊戲。另公司與NBA達成獨家轉播續約協議，費用達15億美元，是上一次5年合約的3倍。該股周一先跌後回穩，370元失而復得，續處各主要平均線之上，走勢偏強。周二早段股價升逾1%，曾創337.8元之兩個半月高位。周一有約1.67億元北水流入該股。輪證資金流方面，周一有1,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近390萬元淨流出。



中國人壽周一收市後發盈喜，預期上半年純利按年增加約115%至135%。股份周一跌1.7%，收市險守20元。周二早段獲資金追捧，上試21元阻力，升幅逾2%。周一有65萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有39萬元淨流出。



友邦保險自7月19日創下88.5元的歷史高位後連跌多日，周二曾見1個月低位81.2元，由早前高位計，已最多累跌8.2%。該股已接連跌穿10天和20天線，9天RSI跌至33，逐步接近技術超賣的水平。技術支持留意50天線80.7元，反彈阻力先看20天線(85.4元)。周一有860萬元淨流入其好倉，5日淨流入超過3,000萬元，為期內第二多資金淨流入好倉的相關資產，僅次於恒指；其淡倉周一則有近70萬元淨流出。



工商銀行擬通過全資子公司工銀投資出資不超過30億元人民幣，收購錦州銀行的內資股股份。有券商認為工行投資在錦州銀行的角色輕微，但投資者擔心高價接貨以及未來要繼續拯救其他財困銀行，令該行股價周一受壓，不過長遠而言，金融改革將有利大型銀行爭取市佔率。該股周一跌2.4%收市，失守5.4元，周二早段繼續偏軟，低見5.35元，再創近期低位。周一有逾110萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有8萬元淨流出。



港鐵公司近日就暴力事件處理手法受質疑，股價周一瀉逾3%，險守52元，周二跌勢未止，再度跌穿52元尋底。該股將於下月8日公布業績，並於早前發了盈警，為沙中線紅磡站工程問題及英國業務撥備共24億元。資金流方面，周一其好倉和淡倉分別有21萬和50萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(20534)，行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿8.4倍。貼價、中短期沽證(16628)，行使價370元，2019年11月到期，實際槓桿8.9倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿9.5倍。貼價、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿8.7倍。



國壽輕微價外、中短期購證(17504)，行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿10.7倍。價內、中短期沽證(21280)，行使價20.5元，2019年12月到期，實際槓桿6倍。



工行輕微價外、中短期購證(17572)，行使價5.68元，2019年11月到期，實際槓桿12.6倍。輕微價外、中短期沽證(18675)，行使價5元，2019年12月到期，實際槓桿10.5倍。



港鐵輕微價外、中年期購證(20544)，行使價56.88元，2020年2月到期，實際槓桿10.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68373)，收回價27,610點，槓桿比率39.2倍。熊證(51000)，收回價28,890點，槓桿比率31倍。



騰訊牛證(51333)，收回價353元，槓桿比率12.4倍。熊證(59159)，收回價394.5元，槓桿比率16.9倍。



國壽牛證(51334)，收回價19.6元，槓桿比率13倍。熊證(60461)，收回價22.3元，槓桿比率8.9倍。



友邦牛證(69282)，收回價76.6元，槓桿比率11.3倍。熊證(67446)，收回價89.9元，槓桿比率9.1倍。



工行牛證(57937)，收回價5.16元，槓桿比率12.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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