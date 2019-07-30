【高盛推介】騰訊見兩個月高位　留意熱門條款購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日表現強勢，周二(30日)早段高見377.8港元的逾兩個月高位。公司將於8月中公布業績。



高通與騰訊宣布將在手遊及5G領域上進行合作，共同研發5G版本的手機遊戲。



騰訊周一(29日)向好，投資者追捧其認購證，有約1,800萬元流入，是當日最多資金流入的個股相關資產。



現時市場上最活躍的騰訊認購證行使價於395元附近、10月份到期的中期輕微價外證，投資者如看好該股，可留意當中槓桿最高的購證(18782)，行使價395.2元，2019年10月23日到期，實際槓桿12倍，熱門條款中最高槓桿。



槓桿更高的選擇可留意騰訊購證(18502)，行使價401.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿16.4倍，行使價390至410元之間、1個月期以上產品中槓桿最高。



相反，投資者如看淡可留意輕微價外中槓桿最高的騰訊沽證(17724)及沽證(14835)。沽證17724行使價355.68元，2019年9月18日到期，實際槓桿15.5倍，行使價350至375元之間產品中槓桿最高。沽證14835行使價349.8元，2019年9月26日到期，實際槓桿15倍，行使價330至370元之間產品中槓桿最高。



牛熊證方面，看好騰訊可留意貼價低街貨牛證(51621)，看淡則可留意低街貨熊證(59552)。牛證51621，收回價358.18元，行使價355.68元，換股比率100，槓桿比率16.5倍，相近收回價槓桿最高。熊證59552，收回價389.88元，行使價391.88元，換股比率100，槓桿比率19.8倍，相近收回價槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

