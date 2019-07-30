【高盛推介】國壽盈喜　購證牛證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：中國人壽發盈喜，預料半年純利按年增長超過1倍，股價周二(30日)早段向好。



投資者如欲部署國壽認購證，可留意中期輕微價外證中槓桿最高的購證(18591)，行使價21.65元，2019年10月30日到期，實際槓桿11.1倍，行使價20.5至22元、兩個月期以上產品中槓桿最高。



牛證則可留意國壽牛證(69378)，收回價18.08元，行使價17.48元，換股比率50，槓桿比率6.1倍，相近收回價產品中槓桿最高。



投資者如欲部署中國太保或新華保險認購證，注意市場上貼價或輕微價外的選擇不多，可留意少數貼價太保購證(29951)，行使價35.93元，2019年9月23日到期，實際槓桿10.1倍，少數貼價證。以及少數輕微價外新華保險購證(20560)，行使價42.8元，2020年1月6日到期，實際槓桿5.7倍。



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本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



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