全球經貿戰：特朗普唔畀有贏家！着手向越南施壓

據外國傳媒報道，美國總統特朗普於6月首次開控批評越南「濫用貿易制度」後，目前美國政府正加大對越南的施壓力度，美國貿易代表萊蒂澤周一(7月29日)表示，越南必須採取行動，減少對美國的貿易順差。



在中美貿易戰升級下，不少廠商遷往越南，美國眼見對越南貿易逆差日益擴大，萊蒂澤就此表示，美國政府對越南的態度一直非常明確，就是必須採取行動減少不可持續的貿易逆差，應採取的行動包括增加美國產品進口，以及解決與商品、服務、農產品和知識產權相關的市場准入限制問題。他又批評越南對美國企業設置眾多的不公平貿易壁壘。



據美國人口普查局數據顯示，自2014年以來，越南每年對美貿易順差皆超過200億美元，去年更達400億美元，創1990年以來最高紀錄。今年首5個月越南對美貿易順差按年再增加43%，達到216億美元。



今年5月，美國財政部將越南納入匯率操縱國觀察名單；6月被問及會否對越南實施關稅時，美國總統特朗普說：「(越南)幾乎可以說是所有國家之中最惡劣。」



就此，美國國會參議員Mark Warner認為，越南很有可能成為被特朗普開徵關稅的下一個國家，因特朗普曾表示，越南對待美國的方式較中國更糟糕。他又擔心，美國政府正策劃一項「特別貿易戰略」，隔離部分區域貿易夥伴，可能包括越南及印度。



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