樓價UPDATES：業主減價誘客　嘉湖山莊車位做價回落

示威浪潮持續，二手業主願意減價吸客，而部分準買家見勢色不對，亦轉買為租。另天水圍嘉湖山莊車位做價則顯著回落。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌居屋康山花園7月暫錄得2宗成交，其中8座中層D室，實用面積431方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價750萬港元易手，實用呎價17,401元，較市價低5%，原業主於1986年9月以30.12萬元買入單位。



●小西灣藍灣半島9座高層B室，實用面積870方呎，套三房套加工人套房間隔，望獅子山及郵輪碼頭景，獲租客以3.8萬港元承租，實用呎租約43.7元。業主於2003年9月以434.5萬元購入上述單位，按買入價計，租金回報約10.5厘。租客為本區客。



●西灣河嘉亨灣6座中層G室，實用面積508方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以2.4萬元租入，實用呎租約47.2元，租客為外區客。



●西灣河嘉亨灣1座低層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望少海景，以月租約2.5萬元租出，實用呎租約50.1元，新租客為同區客。



●北角柏蔚山7月錄得近20宗租賃成交，租盤量較高峰期200個租盤大幅減少，三房及四房大單位只有約30個租盤，近日2座中層B室，實用面積823方呎，套三房間隔，以4萬元租出，實用呎租48.6元，業主於2018年7月以2,397萬元買入單位，持貨1年，租金回報2厘。



●南區貝沙灣4期7座高層B室，實用面積約712方呎，套兩房套間隔，望海景，最終以2,020萬元以連租約形式成交，實用呎價約28,371元，該盤本月至今累錄約3宗二手成交，而現時約有200伙單位放售，入場價約1,250萬元。



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九龍區



●將軍澳維景灣畔9座低層H室，實用面積約498方呎，兩房間隔，外望山景，去年7月叫價870萬元放售，經議價後減價20萬，以850萬元交吉沽出，實用呎價約17,068元，原業主約於2001年11月，以約194.9萬元購入，持貨約18年，現轉手帳面獲利約655.1萬元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊5月旺市時，嘉湖山莊車位成交價徘徊於145萬元高位水平，最近兩個月成交轉疏，做價陸續回落至130餘萬元水平，跌幅約7%。目前屋苑車位入場價下調至140萬元，樂湖居停車場地庫第一層一個單號車位，新近以134.5萬元沽，原業主於2017年6月以100萬元買入，是次轉手，帳面獲利34.5萬元，兩年升值34.5%。



●東涌影岸‧紅A座中高層F室，實用面積539方呎，兩房間隔，享山海雙景，叫價770萬元，放盤約兩星期減價10萬元，以760萬元沽出，實用呎價14,100元，新買家為外區換樓客，見單位景觀吸引，即還價洽購。原業主則於2012年10月以492萬元買入，持貨約7年，帳面獲利268萬元，升值約55%。



●元朗溱柏9座低層F室，實用面積約301方呎，開放式間隔，原業主叫價448萬元，經議價後減價23萬或約5%，以425萬元沽出，實用呎價約14,120元，該盤7月份暫錄約6宗二手成交，平均實用呎價約12,440元，現時約有50個放盤，最低入場價由480萬元。



●馬鞍山薈朗1座低層A3室，實用面積238方呎，開放式間隔，以1.25萬元租出，實用呎租52.5元，新租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入單位自用。據了解，原業主於2016年以329萬元購入單位，是次租出單位享約4.6厘租金回報。



●粉嶺綠悠軒本月暫錄約6宗成交，新近錄得7座中層C室，實用面積612方呎，套三房間隔，以728萬元易手，實用呎價11,895元，原業主則於2011年以328萬元購入上址，持貨約8年，是次易手帳面獲利約400萬元離場，單位升值約1.2倍。



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