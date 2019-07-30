【即市分析】國壽盈喜帶動吼認購證

東方產經專欄作者HS哥：近期港股冇乜風向，以為昨日(周一)跌穿兩萬八後會爆邊，豈料今日彈番上去，不過照牌面睇中資金融股都係靠穩陣，其中中國人壽(02628)發盈喜，股價升近2%，值得望望。



集團日前發盈喜，預計今年上半年股東應佔利潤按年增加約188.86億至221.71億元人民幣，幅度為按年增約1.15至1.35倍。若扣除非經常性損益後，股東應佔利潤按年增加約140.59億至173.67億元，幅度為按年增約85至105%。集團表示，上半年盈利倍增主因是股市大漲，令投資收益按年大幅增加。



大行花旗發表報告表示，該行相信國壽發盈利後，可為2019年全年每股分派及內含價值提供良好基礎，其現價估值吸引，維持其「買入」的投資評級，目標價25.5元。



走勢上，該股股價自6月起反覆向上，近兩星期轉向整固，走勢跑贏大市，值得小注試Call。中壽摩通購(18468)，2019年10月到期，行使價21.62元，實際槓桿約10倍，溢價約9%。

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