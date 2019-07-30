【深度解構】百業之母狂炒人　被裁員工透露香港難搵工

全球裁員潮不斷！「百業之母」銀行業又傳來不利消息，連「新經濟」企業也要「開刀」。有外國媒體採訪了在香港工作的被裁人員，透露目前搵工艱難，恐意味着香港就業市場在不久未來「燶味」會愈來愈濃。



【銀行及證券界有難】

外媒報道，隨着愈來愈多國際大行通過裁員應對客戶活動減少，花旗集團計劃在其收入下滑的交易部門裁減數以百計員工。



消息透露，花旗計劃在今年內大幅裁減固定收益和股票交易部門職位，其中包括最少100個股票部門職位，接近該部門人數的10%。根據周一(29日)花旗內部備忘錄顯示，該行正將股票業務與機構、期貨，以及證券服務部門合併。



事實上，華爾街大行上半年交易收入創下逾十年最低水平，主因是全球貿易戰導致客戶不敢輕舉妄動，而且資產價格波動徘徊歷史低位附近，致使交易買賣下降，佣金收入也隨之減少。以花旗為例，股票交易收入在今年上半年重挫17%至16億美元，拖累總交易收入下降5%。花旗高管本月表示，將在下半年繼續削減成本，而上季度的削減規模已超出分析師預期。



正所謂「一葉知秋」，花旗的狀況足已透視全行困局，以港股近期每天僅數百億港元成交來看，證券界同樣面對交易收入驟減的局面，恐怕亦醞釀裁員潮。



【大行裁員不斷】

除了花旗上述消息外，德國最大銀行德意志銀行7月初已確定，將在2022年前大幅裁員1.8萬人，佔總人手約1/5；意大利最大銀行裕信(UniCredit)亦傳出有意狂炒萬人，惟未有最終定案；滙豐控股、法國巴黎銀行、野村等亦宣布，削減數以千計職位。



【被炒員工透露難搵工】

多年來，香港是海外銀行家炙手可熱的工作地點，因全球企業都進取地招攬人才，惟德意志銀行7月宣布2022年前全球裁員1.8萬人後，香港也成為被「開刀」之地，有被炒的外籍員工坦言難搵工！



除了德銀，包括野村等國際機構也削減了香港人手，由於香港住宿租金昂貴，令被炒的外籍員工失去福利後，更需加速搵工，以應付生活開支。不過，有人事顧問機構透露，如果他們想留在香港工作，目前就要考慮「減薪」或「降職」！



除了經濟狀況欠佳外，由於全球銀行都將焦點投放在中國，更需要擁有良好普通話及中國網絡的人才。因此，被炒的中國籍員工會較外籍同事容易搵工。



媒體訪問了一位已50多歲的被炒外籍員工，他仍然想留在香港，因小孩正在上學，但搵工很難，原因是很多銀行已「偏向內部調配人手」或「招聘本地員工」。他目前每月住房租金約10萬港元，故需盡快就是否留港作決定。



值得留意的是，他透露了不少銀行目前偏向內部調配，反映增聘意欲轉弱。



【「新經濟」企業未幸免】

若果說銀行界是「舊經濟」產物，裁員很正常的話，那麼，「新經濟」企業也「開刀」又怎看呢？最新為召車App公司Uber公布，裁減400名市務部員工，相當於該部門1,200名員工的1/3，同時佔全球總人手約1.6%。



該公司行政總裁Dara Khosrowshahi直言，外界普遍認為公司增長很快，實際上正在放緩！是次裁員為他6月整合市場、傳訊與政策部門後，作出的最新行動。



【目前裁員潮有幾大鑊？】



●新加坡

封測大廠(即專門為產品做封閉測試)聯合科技(UTAC)行政總裁John Nelson透露，已在新加坡啟動重整，可能導致年底裁員10至20%。他解釋，由於新加坡租金、工資，以及必要開支等費用高，為確保公司在新加坡未來的業務，可能會增加工廠關閉的天數及工人放「無薪假」的日子。UTAC全球員工達10,280名，其中約1,700名在新加坡。



蘋果公司供應商奧地利微電子(AMS)亦在新加坡裁員，發言人Patricia Moosburger稱，減少了新加坡員工，以適應上半年消費市場放緩及提高製造效率。雖然該公司未透露裁員人數，但有新加坡媒體稱多達600人。



●中國內地

有機構就估計，中國工業在2018年7月至2019年5月之間，有500萬人失業，其中約180萬至190萬人是受貿易戰影響；工業失業人數約佔整個行業從業員約3.4%，佔全國就業約0.7%。值得留意的是，該估計未包括美國總統特朗普將2,000億美元中國進口貨品關稅加至25%的影響。



●日本

日產汽車於7月25日披露，裁員數量較原本計劃增加一倍有多，將在全球裁員約12,500人，相當於員工總數1/10，亦為5月宣布裁員4,800人計劃的兩倍有多。直至2022財年，公司將在全球削減產能10%，並在此期間將產品組合減最少10%，以提高產品競爭力。



●德國

德國最大銀行德意志銀行7月初已宣布，2022年前大幅裁員1.8萬人，佔總人手1/5。德國媒體亦報道，不少德國企業正將人手變成「短期工」，透過減少工時達致減薪效果。



●意大利

外國傳媒7月22日引述消息人士透露，意大利最大銀行裕信(UniCredit)正考慮裁員最多1萬人。消息稱，最終裁員數字仍在評估，可能較1萬人少得多，將涉及意大利國內外的員工。



●美國

外國傳媒於6月底報道，美國3大車廠之一的福特汽車(Ford)宣布，將在2020年於歐洲大幅裁員1.2萬人，目標是令業務回復盈利。



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