【市後重點睇】日圓續揚　道期反覆偏軟

2019年07月30日 16:14
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    (美聯社圖片)

    美匯指數處98.1，日圓進一步升至108.57，最新回至108.66。港匯企7.8225，在岸、離岸人民幣一度跌見6.89水平後回揚。歐元及鎊匯續弱，最新分別報1.1142及1.2174。金價徘徊1,425美元。布油守64美元樓上，紐油企57.24美元。道指期貨反覆跌8點。

    ●市後關注點
    -20:00　德國7月消費物價指數(CPI)
    -20:30　美國6月個人支出、PCE物價指數

    ●港股窄幅上落，恒生指數全日升40點或0.14%，報28,146點；發盈喜的中國人壽升1.49%；電能實業跌0.61%。全日主板成交僅617億元。https://bit.ly/2Kb7UUh
    -異動股：亞視遭入稟追討5000萬貸款，股價挫半成。
    -異動股：中煙香港8連升累漲59%，逼近上市高位。
    -港燈半年少賺27%，股價午後挫近2%。
    -恒隆集團半年純利增長22%，中期息19仙。
    -恒隆地產半年少賺25%，中期息17仙。

    ●A股快報：滬綜指升0.3%，電子競技股做好。https://bit.ly/2YeOIyK

    ●亞洲股市：日韓股收升0.4%，澳股破頂。https://bit.ly/2LNxstR

    ●歐洲股市個別發展，英國富時100指數升0.3%，報7,708點；德國DAX指數跌0.14%，報12,400點；法國CAC指數跌0.1%，報5,595點。

    ●【股匯攻略】英國留學幾時兌英鎊？https://bit.ly/2yma127

    ●【名家貼士】李偉傑：越秀房託股息吸引。https://bit.ly/2SO3mai

    ●【大行報告】
    -摩通降小米目標價，僅睇8.2元。https://bit.ly/2K4WWRD
    -中金微升騰訊目標價。https://bit.ly/2yljdno

    ●【即市分析】國壽盈喜帶動吼認購證。https://bit.ly/2ZeQqNb

    ●全球經貿戰：
    -分析料人民幣中間價在6.9水平有支持。
    -特朗普唔畀有贏家！着手向越南施壓。

    ●新股專輯：傳麥克韋爾擬來港上市，集資最多31億元。

    ●硬脫歐後盾！約翰遜與特朗普結盟，強化經濟關係。

    ●內地智能手機出貨量挫6%，連跌9季。

    ●華為5G業務受累美禁制令，手機熱賣靠中國市場。

    ●未來5年要捱貴豬肉？分析料中國豬隻已減半。

    ●新盤部署：
    -朗濤加推114伙，入場費583.7萬元。
    -大潭道45號首推兩座洋房，周五招標發售。
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