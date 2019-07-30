【市後重點睇】日圓續揚　道期反覆偏軟

美匯指數處98.1，日圓進一步升至108.57，最新回至108.66。港匯企7.8225，在岸、離岸人民幣一度跌見6.89水平後回揚。歐元及鎊匯續弱，最新分別報1.1142及1.2174。金價徘徊1,425美元。布油守64美元樓上，紐油企57.24美元。道指期貨反覆跌8點。



●市後關注點

-20:00 德國7月消費物價指數(CPI)

-20:30 美國6月個人支出、PCE物價指數



●港股窄幅上落，恒生指數全日升40點或0.14%，報28,146點；發盈喜的中國人壽升1.49%；電能實業跌0.61%。全日主板成交僅617億元。https://bit.ly/2Kb7UUh

-異動股：亞視遭入稟追討5000萬貸款，股價挫半成。

-異動股：中煙香港8連升累漲59%，逼近上市高位。

-港燈半年少賺27%，股價午後挫近2%。

-恒隆集團半年純利增長22%，中期息19仙。

-恒隆地產半年少賺25%，中期息17仙。



●A股快報：滬綜指升0.3%，電子競技股做好。https://bit.ly/2YeOIyK



●亞洲股市：日韓股收升0.4%，澳股破頂。https://bit.ly/2LNxstR



●歐洲股市個別發展，英國富時100指數升0.3%，報7,708點；德國DAX指數跌0.14%，報12,400點；法國CAC指數跌0.1%，報5,595點。



●【股匯攻略】英國留學幾時兌英鎊？https://bit.ly/2yma127



●【名家貼士】李偉傑：越秀房託股息吸引。https://bit.ly/2SO3mai



●【大行報告】

-摩通降小米目標價，僅睇8.2元。https://bit.ly/2K4WWRD

-中金微升騰訊目標價。https://bit.ly/2yljdno



●【即市分析】國壽盈喜帶動吼認購證。https://bit.ly/2ZeQqNb



●全球經貿戰：

-分析料人民幣中間價在6.9水平有支持。

-特朗普唔畀有贏家！着手向越南施壓。



●新股專輯：傳麥克韋爾擬來港上市，集資最多31億元。



●硬脫歐後盾！約翰遜與特朗普結盟，強化經濟關係。



●內地智能手機出貨量挫6%，連跌9季。



●華為5G業務受累美禁制令，手機熱賣靠中國市場。



●未來5年要捱貴豬肉？分析料中國豬隻已減半。



●新盤部署：

-朗濤加推114伙，入場費583.7萬元。

-大潭道45號首推兩座洋房，周五招標發售。

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