美國人6月最喜歡網上買甚麼手機？

外媒報道，今年6月美國網上手機品牌銷量排行榜顯示，三星、蘋果公司(Apple Inc.)、BLU、摩托羅拉、小米是美國線上市場中最暢銷的五個手機品牌。期內，美國手機市場銷量超過1,260萬部，其中Apple以42.5%的市場份額穩居美國6月手機品牌銷量冠軍。



不過，6月份美國網上市場最暢銷的手機是三星Galaxy A10，該機售價149.99美元(約1,170港元)；iPhone 6(翻新機)、iPhone 7(翻新機)、三星Galaxy A20、小米同系紅米Note 7進入前五。最新機款的iPhone XS反而乏人問津，明顯是機價較貴吧？



數據又顯示，在6月美國網上市場暢銷手機TOP 20中，三星有7款，佔比35%；Apple有5款，佔比25%；BLU有4款，佔比20%；摩托羅拉佔3款，小米同系紅米有1款，分別佔比15%和5%。



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