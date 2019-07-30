【fb直播】港股後市好難估？

聯儲局議息在即，市場普遍預期減0.25厘，不過特朗普會前開口再插聯儲局「減少少息唔多夠」，隔晚美股牛皮。恒指周二(30日)期結日無乜方向，後市難料，上定落好難估？



新華保險(01336)、中國人壽(02628)齊發盈喜，內險股跑贏大市！板塊短期追得過？部署其他尚未公布業績嘅內險股又得唔得？



騰訊(00700)宣布與高通合作，採用高通晶片支援騰訊視頻遊戲，並創立5G版手機遊戲，盤中股價再創逾兩個月高位！8月中公布業績前騰訊易升難跌？反觀友邦(01299)連跌5日，50天線遲早穿埋？



半新股錦欣生殖(01951)獲摩根士丹利及花旗齊齊叫買，分別給予目標價11元及12.8元，股價急升近半成！入唔入場好？



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